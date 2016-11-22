На Харківщині вчителька продала на органи свою вихованку за $10 тис. ФОТО

У Харківській області викрили педагога однієї зі шкіл-інтернатів, яка хотіла продати 13-річну вихованку на органи. За дитину просила $10 тис.

Про це на сторінці у Facebook повідомив голова МВС України Арсен Аваков, пише Gazeta.ua.

За словами міністра, злочинниці – 52 роки, вона викладачка української мови та літератури в спецінтернаті для важких підлітків. До злочину готувалась ретельно – підбирала покупця, торгувалась. Коли “покупець” поцікавився здоров’ям дівчинки, натякнувши на можливий продаж на органи, без усіляких сумнівів принесла за 1000 грн медичну карту та фото дівчинки. Операція тривала 4 місяці.

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“Галина Іванівна майже рік розробляла свій “бізнес-план” з продажу 13-річної землячки. Вона влаштувала дівчинку із неблагополучної родини до свого інтернату, підшукувала покупця, передавала документи. Взяли продавчиню “на гарячому” – коли вона вивела дитину за територію інтернату, привела покупцям і взяла гроші. Поліцейські отримали інформацію про намір педагога 4 місяці тому, одразу відкрили провадження та почали оперативний контроль і негласну охорону дитини“, – розповів очільник МВС.

Вирішують питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу педагогу. Їй загрожує до 12 років в’язниці.