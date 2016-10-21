На хабарі у 1,5 тисячі $ спіймали чотирьох прикарпатських поліцейських

Слідчими прокуратури Івано-Франківської області спільно із співробітниками управління СБУ та управління внутрішньої безпеки Національної поліції в області на одержанні неправомірної вигоди викрито чотирьох місцевих поліцейських.

За 1,5 тисячі доларів поліцейські «вирішили питання» щодо повернення вилученого транспортного засобу та технічного паспорту. пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу прокуратури.

Передача хабара відбувалася двома траншами, після одержання другої частини коштів – 800 доларів правоохоронців було затримано.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, проводяться обшуки за місцем роботи та проживання зловмисників.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ прокуратури області.