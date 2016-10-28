На Говерлі розгорнули 245 прапорів зі всієї України на честь героїв Майдану та героїв АТО

На Говерлі розгорнули 245 прапорів зі всієї України на честь героїв Майдану...

Про це у п’ятницю, 28 жовтня розповіла ініціаторка всеукраїнської акції “Велика українська хода”, київська волонтерка Катерина Валевська.

Майданівка вже другий рік подорожує Україною зі сходу на захід та збирає прапори з побажаннями від людей, пише Репортер.

“На Івано-Франківщині відбулася історична подія зі сходу на захід йшла 80 днів і принесла 245 прапорів, – говорить Катерина Валевська. – Це вже третій етап акції. І 23 жовтня ці всі прапори з різних куточків країни, прапори бригад, батальйонів були підняті на Говерлі – ближче до неба, до Бога”.

На вершину Валевська з однодумцями і несла ці всі прапори, загальною вагою -60 кілограм. На вершині розгорнути їх допомагали туристи з різних куточків України. Вони утворили 400 метровий ланцюг.

“Був дуже сильний вітер, ми заспівали гімн, попросили в Бога миру та перемоги для України, мудрих правителів, терпіння і сили найголовнішим українцям, які зараз в АТО, – каже Валевська. – І сталося чудо! Хмари розійшлися і вийшло сонце”.

Після сходження сотню прапорів киянка залишила у музеї Верховини. Ще 145, каже, поїдуть від заходу на схід.

“Це акція на честь героїв Майдану, героїв АТО заради миру й перемоги, – говорить Валевська. – Від міста до міста, від бригад до батальйонів єднаються ці прапори на яких люди пишуть свої думки, аби силою духа, віри і молитви зупинити цю російську чуму. В українців є найголовніша зброя – духовність. І ту чуму ми обов’язково переможемо”.