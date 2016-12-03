На Говерлі півночі шукали заблукалих туристів з Києва

Близько 17 години другого грудня рятувальники отримали інформацію про те, що на Говерлі заблукали двоє туристів з Київської області.

На їх пошуки вирушили семеро рятувальників. О 20:15 на кордоні між Івано-Франківською та Закарпатською областями знайшли розшукуваних. Однак ці туристи повідомили, що заблукали ще четверо людей з їхньої групи. О 22 годині рятувальники знайшли ще трьох осіб, а о першій ночі суботи віднайшли останнього заблукалого туриста – на полонині Гропа. Стан усіх киян задовільний, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління цивільного захисту ОДА.