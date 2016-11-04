“На гарячому” у Коломийській паперовій фабриці спіймали крадіїв металобрухту

Поліцейські, під час патрулювання території обслуговування, помітили у дворі недіючої Коломийської паперової фабрики автокран марки “ЗІЛ” та автомобіль “Мерседес-Бенс”, завантажений металевим брухтом.

Виїздом на місце події працівників слідчо-оперативної групи було встановлено, що завантажений металобрухт мали намір викрасти 25-річний житель Івано-франківська та 49-річний житель Тисменничини. У злочинних діях зловмисників викрили “на гарячому”, повідомив начальник Коломийської поліції Остап Білейчук, передає “Дзеркало Коломиї“.

З місця події правоохоронці вилучили транспортні засоби та металобрухт.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.