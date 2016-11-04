На Франківщину знову їде львівське сміття. ФОТО

Минулої неділі у Рогатині затримали автомобіль з львівським сміттям. Причому, це не перший візит львів’ян, але цього разу їх вдалось спіймати “на гарячому”.

О 10 год. ранку, зламавши шлагбаум при в’їзді на рогатинський полігон ТПВ, що у с. Залужжя, фура івано-франківського підприємця, який є її власником, висипала без будь-якого дозволу майже 30 тонн сміття. За ним (зокрема, за написами та зображеннями) було нескладно встановити, що його походження – саме з міста Лева, а не з нашого обласного центру, як намагався пояснити водій автомобіля марки DAF з м. Городенки, повідомляє Рогатка.

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Нагадаємо, після пожежі на сміттєзвалищі у селі Великі Грибовичі Жовківського району у Львові виник колапс системи утилізації відходів. І хоч трагедія сталась ще наприкінці травня, схоже, що львівські чиновники не знайшли кращого рішення, як таємно “розпихати” сміття в інші регіони.

Варто зауважити, що такі неприємні випадки, пов’язані з львівськими відходами, неодноразові на території всієї України. Наприклад, вночі 3 жовтня зі Львова незаконно привезли 12 автомобілів зі сміттям у Вінницьку область.

Як тоді справедливо зауважив заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижка, “Львів – європейське місто, але чомусь досі не може вирішити елементарного питання поводження зі сміттям і це дуже дивно, адже як можна собі дозволити без будь-яких погоджень вивозити сміття на території інших областей“.

Фото: Богдан Ганкевич