На Франківщину прийдуть 10-градусні морози

На погоду в Україні в наступний тиждень впливатимуть нестійкі повітряні маси, тож у найближчі два дні на Прикарпатті слід очікувати поступове похолодання. Переважатиме волога погода зі снігом та мокрим снігом, на дорогах ожеледиця.

На Франківщині завтра зранку обіцяють 6 градусів морозу, температура повітря вдень становитиме 3 градуси тепла. Вітер північно-західний, 15-20 м/с, вночі пориви 25-30 м/с, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на GisMeteo.

8 грудня нічні морози перевищать 10 градусів.

У високогір’ї Карпат температура повітря вночі 7-12º морозу, вдень 5-10º морозу.

Після незначної відлиги 14 і 15 грудня на Івано-Франківщині знову запанують морози. Середня температура вночі – 5-10 градусів морозу, вдень – до мінус 6.