На Франківщині зростає кількість хворих на кір: найбільше хворіють діти

Станом на 12 грудня в Івано-Франківській області зареєстровано 63 випадки захворювання на кір: 5 випадків у Косівському та 58 – у Надвірнянському районах.

46 випадків захворювання – це діти до 15 років, із них 16 не вакциновані, інформує КУРС з посиланням на прес-службу Івано-Франківського обласного лабораторного центру МОЗ України.

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Серед зареєстрованих випадків кору лабораторно підтверджено вірусологічною лабораторією ДУ “Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України” 37 випадків (58,7%).

Останній ріст захворюваності на кір реєструвався протягом 2011-2013 років, пік припадав на 2012 р. В 2012 році захворіла 3821 особа (інтенсивний показник 278,55 на 100 тис. населення).