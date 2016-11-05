На Франківщині жорстоко вбили 51-річного чоловіка

Трагедія трапилася у ніч з 3 на 4 листопада в Рожнятівському районі. У приватному будинку знайшли тіло чоловіка 1965 р. н., власника помешкання, з ознаками насильницької смерті.

До поліції надійшло повідомлення від працівників Перегінської станції швидкої медичної допомоги про те, що о 1.30 в с. Дуба виявили тіло чоловіка, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Виїхавши на місце події, працівники слідчо-оперативної групи оглянули місце події та тіло загиблого і встановили наявність тілесних ушкоджень у вигляді синців, саден, ран у ділянках голови та вогнепального поранення черевної порожнини, від яких настала смерть. За цим фактом оперативні працівники поліції відразу розпочали пошуки вбивці. За кілька годин правоохоронці одержали ґрунтовні докази вважати причетним до вбивства 54-річного мешканця смт. Перегінська Рожнятівського району.

Зараз чоловіка затримано у порядку ст.208 КПК України та оголошено підозру про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. У справі призначено низку експертиз, проводиться слідство.

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