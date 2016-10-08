На Франківщині затримали таксиста, який керував автомобілем “під наркотиками”. ФОТО

Днями в Івано-Франківську на вулиці Мазепи патрульні зупинили автомобіль “Opel Kadett”, водій якого використовує його як таксі.

Чоловік за кермом просив поліціантів відпустити його, бо їде на виклик, та згодом скасував його і зняв шашку “Таксі” з автомобіля, пише КУРС з посиланням на прес-службу патрульної поліції Івано-Франківська.

Водій мав явні ознаки наркотичного сп’яніння, тому патрульні запропонували йому проїхати у медзаклад для освідування. Медики засвідчили, що 29-річний водій знаходиться у стані наркотичного сп’яніння, тому на чоловіка склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння). Як виявилося під час оформлення адмінматеріалів, чоловік стоїть на обліку в обласному наркодиспансері.