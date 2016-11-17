На Франківщині затримали “на гарячому” грабіжника ювелірного магазину

Працівники слідчо-оперативної групи, спільно з працівниками держслужби охорони, які виїхали на виклик про вчинення грабежу з ювелірного магазину в м. Долина, затримали грабіжника “на гарячому”.

Вчора, наприкінці дня, до поліції звернулася з повідомленням власниця одного із ювелірних магазинів міста про те, що невідомий чоловік, перебуваючи в магазині, руками порозбивав скляні вітрини із золотими та срібними виробами та відкрито заволодів золотим перснем вартістю 3144 грн., після чого втік, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Завдяки професійним діям правоохоронців, які оперативно прибули на місце злочину, зловмисника затримали неподалік магазину та вилучили награбоване.

Як з’ясували, грабіжник є місцевим мешканцем 33-річного віку. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення підозри у вчиненні вказаного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 (грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення…) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловікові загрожує ув’язнення на строк від 4 до 8 років. Триває досудове розслідування.

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