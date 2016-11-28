На Франківщині затримали мікроавтобус з фальсифікованим алкоголем. ФОТО

В Івано-Франківську патрульні затримали мікроавтобус з фальсифікованим алкоголем.

На вулиці Крихівецькій в обласному центрі патрульні зупинили автомобіль Volkswagen T4 на іноземній реєстрації. Під час спілкування з патрульними водій помітно нервував. На запитання патрульних, що везе в мікроавтобусі, чоловік відповів, що там – благодійна допомога, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на патрульну поліцію Івано-Франківська.

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На підставі статті 34 ЗУ “Про національну поліцію” поліціанти вирішили провести поверхневу перевірку автомобіля. У багажному відділені вони виявили понад 50 ящиків і пакетів з алкоголем різних марок. На багатьох пляшках були наклеяні й акцизні марки. В салоні автомобіля був конверт з грошима, проте водій запевняв, що не знає, звідки ті гроші.