На Франківщині зареєстровано понад 50 випадків захворювання на кір

В Івано-Франківській області за останні три місяці зареєстровано вже 56 випадків захворювання на кір, з них 34 випадки лабораторно підтверджені вірусологічною лабораторією ДУ “Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України”.

Серед тих, що захворіли, переважають діти до 15 років, що становить 69,6 % (39 випадків), із них 35,8 % дітей не вакциновані, пише Фіртка з посиланням на Держсанепідслужбу в Івано-Франківській області.

Специфічна профілактика кору — вакцинація — найбільш ефективний метод попередження захворювання, оскільки заходи щодо локалізації джерела інфекції і переривання шляху передачі не завжди ефективні, а сприйнятливість людини до кору дуже висока.

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Вакцинація проти кору проводиться в два етапи: перша вакцинація виконується дітям у віці 12 місяців, ревакцинація – у шість років відповідно до календаря профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ України від 16 вересня 2011 року № 595 (у редакції наказу МОЗ України від 11 серпня 2014 року № 551).

Варто відзначити, що в результаті активної імунізації в організмі формується імунітет, достатній для захисту від кору протягом декількох десятків років.