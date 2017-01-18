На Франківщині за минулу добу злетіли в кювет чотири автівки

За минулу добу, 17 січня, прикарпатські рятувальники витягали з кювету чотири машини.

Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Так о 10.11 год. до тлумацьких рятувальників надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Державного значення Снятин – Тязів біля с. Озеряни автомобіль Мітцубісі Педжеро, яким керував житель м. Тлумач, 1988 р. н., не впоравшись з керуванням з’їхав у кювет. За допомогою буксирувального тросу о 11 год. 15 хв. автомобіль витягнули на проїжджу частину дороги.

А в Богородчанському р-н, між с. Раковець та смт. Солотвин, працівники ОКЦ УДСНС в області в складі 4-ох осіб витягали з кюветів три автомобілі, а саме: БМВ, Мазда, Мітцубісі Педжеро Спорт та надали допомогу 6-ти особам.

Як повідомлялося раніше, 18 січня на дорогах Прикарпаття збережеться ожеледиця.

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