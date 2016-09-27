На Франківщині юнак просто на вулиці пограбував неповнолітню

У Городенці грабіжник на вулиці вихопив у неповнолітньої мобільний телефон.

Після пригоди нападник утік у двори будинків, а потерпіла попрямувала до відділення поліції. На пошуки грабіжника оперативникам знадобилося декілька годин. Як з’ясували павоохоронці, 19-річний юнак викрав телефон із наміром продати його, пише КУРС з посиланням на СК ГУ НП в Івано-Франківській області.

Викрадений телефон дівчині повернули.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За відкрите викрадення чужого майна грабіжника можуть покарати штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі до чотирьох років.