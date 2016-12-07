На Франківщині встановлено майже 200 кнопок “Термінового виклику поліції”

Задля безпеки громадян та правової допомоги у громадських місцях Івано-Франківщини поліція охорони встановлює кнопки “Термінового виклику поліції”.

Велика кількість об’єктів, які охороняє Управління поліції охорони Івано-Франківщини, оснащені “кнопкою тривожного виклику поліції”, про що свідчить наліпка жовтого кольору. Завдяки цьому приладу, у разі необхідності, у цілодобовому режимі можна терміново викликати групу затримання УПО, яка прибуває на місце виклику за лічені хвилини, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління поліції охорони в області.

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При натисненні на неї сигнал миттєво надходить на пульт централізованого спостереження і передається правоохоронцям, які негайно прибувають на місце виклику.

На Івано-Франківщині встановлено уже близько 200 таких пристроїв. Тривожні кнопки встановлюються в місцях великого скупчення людей: в супермаркетах, ресторанах, розважальних закладах.

Централізована система швидкого виклику поліції дає змогу підвищити ефективність діяльності нарядів поліції, задіяних для охорони об’єктів та громадського порядку. Завдяки цьому вдається скоротити час реагування груп затримання на повідомлення громадян про злочини та інші протиправні дії і затримання злочинців завдяки чому злочин розкривається набагато швидше, по “гарячих слідах”.