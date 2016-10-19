На Франківщині водій напідпитку спричинив ДТП і втік з місця події

На Прикарпатті водій наїхав на скутер і втік змісця події.

Вчора, 18 жовтня, близько 19:30 год. в с. Пасічна Надвірнянського району, по вул. С. Галечко, біля кафе “Здибанка”, 21-річний водій автомобіля “Мазда”, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із скутером, який їхав назустріч під керуванням 20-річного водія, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

У результаті ДТП водій скутера з переломом основи черепа, відкритим переломом лівого стегна та множинними переломами лівої стопи, а також його 22-річний пасажир, з тілесними ушкодженнями у вигляді забою грудної клітки зліва, доставлені до Надвірнянської ЦРЛ.

Водій автомобіля з місця події втік у бік м. Надвірна. Проведеними заходами встановлено місце перебування водія “Мазди” та виявлено вказаний автомобіль, який доставлено на територію Надвірнянського ВП ГУНП.

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