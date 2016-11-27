На Франківщині виявили підпільний цех фальсифікованих алкогольних напоїв. ФОТО

На Прикарпатті виявили підпільний цех з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан, пише Дзеркало Коломиї.

“Ось в таких умовах працював підпільний цех по виготовленню фальсифікованих алкогольних напоїв на Івано-Франківщині.

В результаті проведеного обшуку було виявлено та вилучено 785 літрів фальсифікату, розлитого по пляшкам, які були обклеєні акцизними марками невстановленого зразка, майже 647 таких марок, 810 літрів спирту, а також обладнання для незаконної діяльності”, – написав посадовець.

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Наразі триває розслідування кримінального провадження.