На Франківщині високопосадовець вимагав 150 тисяч доларів у київського підприємця

Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою Західного регіону та обласною прокуратурою затримали на хабарі одного з керівників відділення Фонду держмайна в Івано-Франківській області.

Високопосадовець вимагав 150 тисяч доларів у київського підприємця за зменшення вартості об’єкта нерухомості, виставленого на торги, та допуск до участі у них, інформує Фіртка.

Правоохоронці затримали хабарника під час одержання частини неправомірної вигоди у 20 тисяч доларів від посередника.

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Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.