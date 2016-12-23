На Франківщині винуватцеві ДТП, внаслідок якого загинула молода дівчина, дали п’ять з половиною років. ВІДЕО

На Франківщині винуватцеві ДТП, внаслідок якого загинула молода дівчина, дали п’ять з...

П’ять з половиною років позбавлення волі та три без права керування автотранспортом — таке покарання отримав Василь Гложик, який 3-го вересня цього року в стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП в Старих Богородчанах.

Нагадаємо, внаслідок ДТП загинула 20-річна Тетяна Момот. Таке покарання батьки дівчини вважають надто лояльним і готуються до апеляції в Івано-Франківському обласному суді, йдеться у сюжеті ОТБ “Галичина”.

Водій з місця пригоди втік. Нині, відсидівши кілька місяців під вартою, він визнає свою вину і просить у батьків пробачення.

Підтримати згорьованих родичів загиблої прийшли й студенти Університету нафти і газу, де навчалася Тетяна.

Детальніше дивіться у відеосюжеті.

