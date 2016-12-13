Вперше на Франківщині провели навчання з територіальної оборони, залучили й школярів. ВІДЕО

Навчання з територіальної оборони на Прикарпатті відбуваються вперше.
Ініціатором таких навчань став обласний військовий комісаріат, ідею підтримали тлумацькі колеги, йдеться в сюжеті каналу РАІ.
На навчання з’їхалися військові комісари з усієї області.
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Учні військово-патріотичного центру, що у місті Тлумачі, представили ряд показових виступів, серед яких долання смуги перешкод, правила поведінки зі зброєю, вправи прикривання один одного, навики знаходження розтяжок тощо.
Є серед учнів школи і дівчата. 14-річна Катерина, наприклад, за 16 секунд збирає та розбирає автомат Калашникова.
Детальніше дивіться у відеосюжеті.