На Франківщині вагітна вчителька всиновила свого учня

Вчителька однієї зі шкіл Івано-Франківська всиновила свого ж учня.

Про це на засіданні Івано-Франківського виконкому повідомила вчора начальниця служби у справах дітей Зоя Сливка, пише Репортер.

“Хочу окремо відзначити вчительку загальноосвітньої школи №12, яка вчинила людяно, – каже Сливка. – Вона взяла під опіку з подальшим усиновленням свого учня. І це при тому, що вона нині вагітна”.

Хлопчик перебував на обліку через складні життєві обставини. Його виховувала мама-одиначка, яка зловживала алкоголем. Працівники соцслужби неодноразово віддавали дитину до притулків. Згодом мама виправилася, забрала сина додому, та у червні цього року померла. Хлопчик залишився круглою сиротою.

“Він був замкнутий і дуже тримався мами, – розповідає Зоя Сливка. – На його біду одразу відгукнулися вчителі ЗОШ №12, де він навчався у початкових класах. А його вчителька вирішила всиновити хлопчика.”

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Жінка тепер на сьомому місяці вагітності. Має також сина, який навчається в 11 класі.

Зоя Сливка зазначила, що на річному звіті Руслана Марцінківа жінку нагородять відзнакою від мера “Чужих дітей не буває”.

Додамо, що на обліку служби сьогодні є 37 дітей, які чекають усиновлення.

З червня цього року в соцмережі Facebook створили спільноту “Опіка діти-іф“. Завдяки спільноті вже троє дітей, позбавлених батьківського піклування, знайшли нових батьків.