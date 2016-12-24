На Франківщині в супермаркеті продають хвору рибу. ФОТОФАКТ

Рибу з крововиливами продають в супермаркетах “Сільпо” в центрі Франківська та на вул. Мазепи.

Фото в соціальній мережі Фейсбук опублікувала журналістка КУРСу Наталія Кушніренко.

“Що з цією рибою, – її продають у “Сільпо” біля ринку. Вся в крововиливах і з вилупленими очима. Вона безпечна?” – поцікавилась журналістка.

В коментарях під фото вона також додала, що таку ж рибу продають в “Сільпо”, яке знаходиться на вулиці Мазепи. В коментарях користувачі Фейсбуку радять не купляти рибу та припускають, що це краснуха коропових риб.

Довідково:

Краснуха (Аеромоноз) – інфекційна тяжка хвороба коропових риб, яка характеризується запаленням шкіряного покриву, крововиливами, виразками, асцитом, інфекційною черевною водянкою, єрошінням луски, витрішкуватістю, бактеріальною геморагічною септицемією, серозно-геморагічним дерматитом, екзофтальмом, гніллю хвоста і плавників, глибоким некрозом м’язів, гідратацією м’язової тканини та всіх внутрішніх органів.

Краснуха коропових риб належить до одного з найпоширеніших захворювань ставових риб, яке завдає значної шкоди рибництву. Розвитку хвороби сприяють щільна посадка та травмування риб, ослаблення резистентності їх організму і несприятливі умови в ставках.