На Франківщині успішно пройшли перші операції на відкритому серці

Сьогодні, 21 жовтня, у центральній міській клінічній лікарні відбулася прес-конференція щодо першої операції на відкритому серці, їх провели 19-20 жовтня.

Медики кажуть, що таке втручання є менш травматичним та безпечнішим для пацієнтів. Крім того, реабілітаційний період проходить легше. Головний лікар Тарас Масляк каже, що для їхньої лікарні це велике досягнення та прогрес, пише Репортер.

“Дотепер хворих направляли до столиці. Тепер їх зможуть поставити на ноги й у нас, – зазначив Масляк. – Звісно, люди, які мали достатньо коштів, могли прооперуватись у наших приватних клініках. Тепер лікуватись зможуть усі верстви населення”.

Операцію провели франківські медики разом з київським колегами з Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Колектив лікарні до цього готувався не один рік: налагоджувати співпрацю з медиками з інших клінік, із закордонними лікарями та шукали спеціальне медичне обладнання.

Міський голова Руслан Марцінків радий, що наша область увійшла до списку тих областей, які роблять операції на відкритому серці, а таких є вісім.

“Міська медицина розвивається і кардіохірургічний центр успішно працює. Влада сприятиме подальшому розвитку, бо всі мешканці, які потребують операції, повинні бути прооперовані. Тепер медицина області зможе врятувати більше людських життів”, – додає мер.

Для операцій відбирають людей з клапанними вадами серця і паталогіями аорти. Місцеві хірурги пояснюють, що спочатку не обійдуться без допомоги фахівців, тому перші операції проведуть з ними. Планують робити 2-4 операції на тиждень. У майбутньому їх проводитимуть постійно, а тому людей з патологіями серця буде менше.

Лікарі кажуть, що зараз кардіохірургічного втручання потребує близько 2000 мешканці області. Сподіваються на допомогу спонсорів і небайдужих людей, які зможуть надати грошову допомогу для хворих, бо не всі мають змогу забезпечити операцію. В середньому вона коштує від 35 тис. гривень. Ціна збільшується відповідно від тяжкості захворювання. Карідіохірург Володимир Гутовський каже, що менше навантаження на серце дозволяє пацієнту швидше стати на ноги. Місцеві хірурги добре справляються, а, отже, перспектива є.

“У кардіохірургічному центрі є необхідні інструменти та прилади. Звісно, дечого не вистачає. Та якщо влада зацікавлена в подальшому розвитку таких операцій та у житті населення, то все буде добре – операцій буде більше і більше “, – додав кардіохірург.

За останні дні до лікарів звернулись 56 людей із захворюваннями серця. Витрати на перші операції взяла на себе лікарня, та далі такої можливості немає, а тому хворі платитимуть хоча б мінімальну суму.