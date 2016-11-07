На Франківщині у ДТП загинув 58-річний чоловік

Аварія зі смертельним наслідком трапилася учора приблизно о 20 год. в селі Тучапи Снятинського району.
Як наразі встановлено, 21-річний водій автомобіля “Опель Астра” на неосвітленій ділянці дороги скоїв наїзд на місцевого мешканця, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу ГУ НП в Івано-Франківській області.
Від отриманих травм 58-річний чоловік загинув на місці події. Працівники поліції з’ясовують усі обставини ДТП.
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