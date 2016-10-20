На Франківщині циркулюватиме новий штам грипу. ВІДЕО

Грипу поки що немає, заспокоюють лікарі, але закликають готуватись. Цієї зими курсуватиме одразу три штами вірусів.

Уже знайомі “Каліфорнія” і “Брізбен”, а разом з ними новий – “Гонконг”. Яким він буде, медики ще лише гадають, але переконують, що надто хвилюватися не варто, інформує канал 402.

“Кожного року у нас приходить новий штам. Єдине, що симптоми грипу практично завжди залишаються однаковими. Завжди наше захворювання починається з підвищення температури”, – говорить головний епідеміолог ДОЗ ОДА Марія Бойко.

Сильний головний біль і кашель – це ще два обов’язкові супутники грипу.

Фахівці займатися самолікуванням не рекомендують. Найефективніший захист від грипу сьогодні – щеплення.