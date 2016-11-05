На Франківщині службовці обласної лікарні заробили на держзакупівлях понад 3, 5 мільйона гривень

На Франківщині службовці обласної клінічної лікарні заробили на держзакупівлях понад 3,5 мільйона гривень. Прокуратурою Івано-Франківської області встановлено факт зловживання службовим становищем при проведенні державних закупівель у 2010 році.

Встановлено, що службовці, діючи в інтересах приватної фірми та всупереч вимогам законодавства, за підробленими документами допустили до участі у тендері та визнали переможцем фірму, яка пропонувала комп’ютерний томограф за завищеною ціною, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Читайте також: Вакцинацію від вірусу папіломи людини розпочали на Прикарпатті. ФОТО.

У подальшому приватна фірма здійснило поставку Івано-Франківській обласній клінічній лікарні вказане обладнання, а отримані кошти були привласнені.

Як з’ясувала прокуратура, вартість поставленого медичного обладнання завищено на 3 млн 596 тис грн, чим спричинено значні збитки державним інтересам.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.