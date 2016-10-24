На Франківщині шукали вибухівку в приміщенні патрульної поліції

У Франківську “мінували” будівлю патрульної поліції.

23 жовтня 2016 року в 13 год. 17 хв. на електронну адресу рятувальників області надійшло повідомлення про замінування адміністративної будівлі патрульної поліції м. Івано-Франківська на вул. Юності, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

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Станом на 15 год. 23.10.2016 працівники вибухотехнічної служби НДЕКЦ і кінологічної служби ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області обстежили приміщення будівлі, вибухових предметів не виявлено.