На Франківщині серійний злодій понад місяць переховувався від правоохоронців

У Снятині обрано запобіжний захід серійному злодію.

За клопотанням Снятинського відділу прокуратури районним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо 30-річного місцевого жителя, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Чоловіка підозрюють у скоєнні ряду крадіжок на території району.

Зловмисник неодноразово судимий та понад місяць переховувався від правоохоронців.

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Досудове розслідування щодо нього здійснюється за ч.3 ст.185 КК України.Тепер йому загрожує до шести років ув’язнення.