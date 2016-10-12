На Франківщині рятувальники “визволяли” з кімнати 2-річну дитину

На Прикарпатті дворічна дитина замкнулася у кімнаті і не могла самостійно відчинити двері.



У вівторок, 11 жовтня, в ОКЦ УДСНС в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від місцевої мешканки про необхідність надання допомоги на вул. Північний Бульвар в м. Івано-Франківську, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що в житловій квартирі по вул. Північний Бульвар міста Івано-Франківська в одній з кімнат замкнулася дитина, 2014 р. н. Малюк не міг самостійно відчинити двері.

Рятувальники за допомогою підручних інструментів відчинили двері і “визволили” перелякану дитину. Стан дитини – задовільний.

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