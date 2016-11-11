На Франківщині розшукують водія, який збив 28-річну прикарпатку і втік з місця події. ВІДЕО

На Франківщині розшукують водія, який збив 28-річну прикарпатку і втік з місця...

2 листопада на пішохідному переході на вулиці Набережній автомобіль збив жінку. Постраждала оприлюднила відео з камер спостереження, які зафіксували ДТП.

“Будьте обережні навіть на пішохідному переході! 02.11.2016 р. о 18:30 на вул. Набережній мене збила машина на пішохідному переході, відео з камер спостереження магазину “Будмаркет”, – написала Марія Моцюк у Фейсбук, передає “Дзеркало Коломиї“.

Відео з камер спостереження активно поширюють користувачі Фейсбуку.

Управління ДСНС в Івано-Франківській області повідомило, що наїзд на на 28-річну жительку с. Крихівці допустив водій автомобіля ВАЗ 2199. Жінку госпіталізували із діагнозом: струс головного мозку.