На Франківщині розшукують студентку, яка зникла майже місяць тому. ФОТО

Сектором ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області встановлюється місцезнаходження Оксани Іванівни Стефанишин, 1998 р. н., уродженки та мешканки Тисменицького району, яка 28 жовтня о 7.00 год. пішла з дому на навчання в Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника і по даний час її місце знаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 17-18 років; зріст 173-175 см; середньої тілобудови; волосся пряме, темне, довге, очі темні.

Була одягнута: шапка плетена (берет) жовто-бежевого кольору, кашемірове пальто темно-синього кольору з капюшоном та ременем на поясі, джинси або лосіни чорного кольору, черевики жовтого кольору.

При отриманні будь-якої інформації, яка може сприяти встановленню місця знаходження зниклої, просимо негайно інформувати сектор ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, (096)-956-42-37, (096)-327-70-24.

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