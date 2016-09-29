На Франківщині п’яний чоловік побив продавчиню через те, що зробила йому зауваження

Неприємний інцидент трапився минулого вечора в одному з магазинів Косова. Нетверезий чоловік побив продавчиню. Аби втихомирити хулігана, жінка викликала поліцію.

За цим фактом розпочато досудове розслідування, пише КУРС з посиланням на СК ГУ НП в Івано-Франківській області.

Зі слів потерпілої стало відомо, що до приміщення магазину зайшов агресивно налаштований чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Переступивши поріг магазину, він відразу почав нецензурно лаятися та ображати покупців.

На зауваження продавчині чоловік розлютився, опісля підійшов до неї і вдарив рукою по обличчі, а відтак, схопивши за волосся, вдарив головою до прилавка.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу хулігана. Ним виявився 42-річний мешканець одного із сіл району.

Як з’ясувалося, чоловік уже притягався до кримінальної відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінальнго кодексу України. Відповідно до санкції цієї статті, за хуліганські дії передбачено покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.