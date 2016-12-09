На Франківщині провели навчання Збройних сил України. ВІДЕО

Вчора на базі Івано-Франківської бригади тактичної авіації в рамках командирських зборів з батальйонною ланкою у Повітряному командуванні “Захід” проведено практичне заняття з застосуванням озброєння та військової техніки авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ.

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На занятті під особистим керівництвом командира Повітряного командування полковника Олександра Марченка відпрацьовані питання організації взаємодії та сумісних дій підрозділів авіації, зенітних ракетних, радіотехнічних військ та підрозділів радіоелектронної боротьби щодо відбиття повітряного нападу, інформує Галка з посиланням на прес-службу повітряного командування “Захід”.