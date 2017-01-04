На Франківщині протестують проти підняття вартості проїзду у транспорті

Перевізники підняли ціни на проїзд в Калуському районі більш ніж на третину. Вчора зранку люди прийшли протестувати проти нових тарифів у Калуську районну державну адміністрацію.

Перевізники, які їздять на маршрутах в Калуському районі, підняли тарифи на свої послуги, інформує Фіртка з посиланням на “Калуш ФМ”.

За попередньою інформацією, ціни на проїзд зросли від 30 до 45%.

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Вчора зранку в кабінеті та під кабінетом управління економічного розвитку та торгівлі Калуської РДА журналіст застав 15 людей, які прийшли висловити своє незадоволення.

Вони вимагали пояснень, чому так різко зросли ціни на проїзд.

Переважна більшість протестувальників були з Верхнянської об’єднаної територіальної громади. Серед них був і голова громади Микола Філіпович.