На Франківщині пропонують скорочувати школи і лікарні, на зарплати не вистачає 300 млн грн

На Франківщині пропонують скорочувати школи і лікарні, на зарплати не вистачає 300...

На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ на Прикарпатті не вистачає майже 300 млн грн.

На колегії обласної адміністрації заступник голови ОДА Ігор Пасічняк доповів про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери області у 2016 році, повідомляє Курс.

За його словами, у 2016 році передбачено понад 4 млрд гривень у місцевих бюджетах на виплату зарплати.

“Але цього недостатньо. Тому у червні-липні виникли проблеми з виплатами. Станом на 1 вересня заборгованість становила 32,6 млн грн“, – доповів Пасічняк.

Найбільша заборгованість у Городенківському та Коломийському районах. До кінця року ситуація з виплатою зарплат буде ще гіршою, зазначив доповідач, – у бюджеті не вистачає на зарплати 297 млн грн.

Ігор Пасічняк зазначив, що керівництво ОДА з лютого цього року зверталося до Уряду та профільних міністерств з проханнями збільшити обсяги субвенцій для своєчасної виплати зарплат працівникам бюджетних установ. Також два звернення прийняла облрада.

“Кабмін обіцяв виділити стабілізаційну субвенцію у розмірі близько 70 млн грн. Ці кошти мають надійти найближчими днями. Але цих коштів недостатньо, тому потрібно шукати інші джерела для виплати зарплат“, – зазначив заступник голови Івано-Франківської ОДА.

Він зазначив, що виправити ситуацію може впорядкування бюджетних шкіл.

“До прикладу, в області є 186 малокомплектних шкіл, тому треба створювати опорні школи, а залишок коштів спрямувати на виплату зарплат“, – сказав Пасічняк.

Також він зауважив, що в області не виконується план скорочення ліжкового фонду та закликав райони проаналізувати кількість ліжко-місць у лікарнях.

Присутній на колегії Ігор Насалик, Міністр енергетики та вугільної промисловості, запевнив, що у жовтні будуть внесені зміни до бюджету, відповідно до яких перед освітянами та медиками погасять заборгованість із зарплати.

Голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук попросив вибачення в усіх бюджетників, яким затримують виплати зарплат, та обіцяв, що всі вони отримають зарплату.

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