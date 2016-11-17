На Франківщині прокуратура розслідує факт привласнення 100 тисяч гривень бюджетних коштів

Тисменицькою місцевою прокуратурою за результатами перевірки законності використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища, проведеної спільно з УЗЕ в області, виявлено факт привласнення понад 100 тис. грн. бюджетних коштів.

Встановлено, що службові особи комунального підприємства Галицького району, за попередньою змовою зі службовими особами суб’єкта господарювання, шляхом службового підроблення, а саме завищення вартості матеріалів при проведенні робіт з облаштування котельні одного із закладів культури, привласнили 100 тисяч гривень, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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