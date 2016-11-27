На Франківщині продовжать льотні збори повітряних сил ЗСУ

У Командуванні Повітряних Сил ЗС України прийнято рішення продовжити наступний етап льотно-методичного збору на Івано-Франківщині, до якого залучено молодих льотчиків авіаційних бригад виду.

Цьогорічні випускники ХНУПСу мають значно більший наліт годин, ніж попередні випуски, адже ще курсантами виконували польоти як на навчально-тренувальних Л-39, так і на бойових МіГ-29, пише Фіртка з посиланням на матеріали na.mil.gov.ua.

Тому в льотній книжці кожного наліт обчислюється майже двома сотнями.

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“Одне з головних завдань льотно-методичного збору — підготовка молодих пілотів до рівня “військовий льотчик 3-го класу”, — говорить заступник начальника авіації Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Олександр Кулібаба. — За підготовкою молодих льотчиків спостерігають досвідчені інструктори з інших авіабригад, на озброєнні яких стоять винищувачі МіГ-29“.

За його словами, нині молодь успішно відновила навички з техніки пілотування й навігації як у простих, так і у складних метеоумовах, на середній та малій висотах.

Далі льотчики відпрацюють бойове застосування по повітряних цілях, їхнє перехоплення, а також складний пілотаж і групову злітаність у парі.

А на одному з полігонів вони проведуть практичне бойове застосування.

За результатами збору підготовленим льотчикам присвоять відповідну класну кваліфікацію.