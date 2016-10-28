На Франківщині потрійна ДТП з трьома потерпілими

Вчора, 27 жовтня, близько 18:45 год. в с. Соколівці Косівського району трапилась потрійна ДТП.

22-річний водій, рухаючись на автомобілі “ВАЗ 2109” у напрямку села Город, допустив зіткнення із автомобілем “Ауді”, під керуванням 37-річного громадянина, та автомобілем “Тойота Прадо”, під керуванням 41-річного водія, пише Фіртка з посиланням на управління НС ІФ ОДА.

Внаслідок ДТП за медичною допомогою до Косівської ЦРЛ звернулися: 44-річна жінка із діагнозом: ЗЧМТ, рвана рана лівої надбрівної ділянки, 38-річна жінка, громадянка з діагнозом: забій правого плечового суглоба та водій автомобіля “ВАЗ 2109” із діагнозом: закритий перелом нижньої щелепи зліва, закритий перелом нижної третини лівого стегна.

До місця події було направлено перше відділення ДПРЧ-14 на АЦ-40 (130)63Б. В автомобілі ВАЗ внаслідок зіткнення було затиснуто водійську дверку та ноги водія.

Рятувальниками гідравлічним інструментом розтиснули деталі автомобіля, деблокували водія та передали лікарям швидкої медичної допомоги.

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