На Франківщині поліція затримала хулігана, який погрожував перехожим ножем

На Франківщині поліція затримала хулігана, який погрожував перехожим ножем

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28 вересня в Івано-Франківську на 102 надійшло повідомлення, що невідома особа в одязі чорного кольору погрожує ножем. Коли поліціанти прибули на виклик, то заявник вказав на невідомого чоловіка, якого відразу ж і затримали.

На підставі ст. 34 ЗУ “Про Національну поліцію” затриманому провели поверхневу перевірку. При собі він мав інструменти, схожі на ті, які використовують зловмисники для крадіжок з автомобілів, пише КУРС з посиланням на прес-службу патрульної поліції Івано-Франківська.

Згодом патрульні встановили особу затриманого – ним виявився 29-річний мешканець Івано-Франківська, який притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів та перебуває під домашнім арештом.

Затриманого патрульні доставили до міського відділу поліції, ведеться слідство.

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