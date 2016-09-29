На Франківщині поліція затримала хулігана, який погрожував перехожим ножем

28 вересня в Івано-Франківську на 102 надійшло повідомлення, що невідома особа в одязі чорного кольору погрожує ножем. Коли поліціанти прибули на виклик, то заявник вказав на невідомого чоловіка, якого відразу ж і затримали.

На підставі ст. 34 ЗУ “Про Національну поліцію” затриманому провели поверхневу перевірку. При собі він мав інструменти, схожі на ті, які використовують зловмисники для крадіжок з автомобілів, пише КУРС з посиланням на прес-службу патрульної поліції Івано-Франківська.