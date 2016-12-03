    На Франківщині поліція застала колишнього прокурора, коли той справляв у ліфті нужду. ВІДЕО

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    З розстібнутою ширінкою і в ледь заправлених штанах застали франківські патрульні чоловіка, який саме справляв нужду в ліфті.

    Поліцію викликали мешканці будинку. За їхніми словами, сусід перебрав і почав буянити. Люди нарікали: п’яний порушує громадський спокій, нецензурно лається, гримає сусідам у двері, одне слово – поводиться агресивно, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на “Надзвичайні новини”.

    Don Yapon

    Поліцейські зробили зауваження порушникові, на що він показав посвідчення… прокурора. Як з’ясувалося, порушник – колишній працівник прокуратури, а нині – адвокат.

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    Дебошир переконував поліцію, що дуже добре знає закон і уникне покарання через свій чималий досвід роботи.

    Екс-прокурор був нетверезим, та пройти медичне освідчення відмовився. Щоправда, покарання уникнути йому не вдалось.

    Дорогою до відділку поліції порушник імітував проблеми із здоров’ям, та коли це не допомогло – просто скинув штани…

    Детальніше дивіться у сюжеті “Надзвичайних новин”.

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