На Франківщині поліція охорони встановлює у громадських місцях кнопки термінового виклику

Задля безпеки громадян та правової допомоги поліції у громадських місцях Івано-Франківщини поліція охорони встановлює кнопки “Термінового виклику поліції”.

Неодноразово прикарпатці у великих магазинах, кафе, автозаправках та інших подібних закладах бачили інформаційну наклейку жовтого кольору, напис на якій – “Терміновий виклик поліції”. Це означає, що саме у вказаному громадському місці можна негайно викликати наряд поліції за допомогою системи тривожної сигналізації, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління поліції охорони в Івано-Франківській області.

У кожній ситуації є можливість зателефонувати до правоохоронних органів і повідомити про ті чи інші дії, які можуть нанести шкоду життю або здоров’ю громадян. Тож за потреби громадяни можуть скористатися кнопкою “термінового виклику поліції”.

“Встановлені у громадських місцях кнопки тривожного сповіщення та термінового виклику поліції охорони є ефективним та дієвим заходом у забезпеченні профілактики правопорушень у громадських місцях, а також наданні своєчасної та оперативної допомоги правоохоронними органами населенню нашого краю, – розповідає начальник Управління поліції охорони в Івано-Франківській області Михайло Чорнописький. – Ми докладаємо максимум зусиль, щоб збільшити кількість розміщення кнопок тривожного сповіщення, тим самим забезпечити громадський порядок та спокій нашим громадянам”.

Управління поліції охорони в Івано-Франківській області звертається до прикарпатців у потрібних ситуаціях користуватися “Терміновим викликом поліції”, як для особистої потреби, так і для потреби оточуючих.

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