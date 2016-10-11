На Франківщині полагодили одну ділянку дороги “Татарів – Кам’янець-Подільський”. ФОТО

Завершено ремонт, нанесено розмітку та підготовлено до здачі в експлуатацію ділянку дороги (км 78+200 – км 94+450) Р-24 “Татарів – Кам’янець-Подільський”.

Про це повідомляє Фіртка з посиланням на службу автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

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Регіональну дорогу Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський ремонтує ТОВ “ПБС” (м. Івано-Франківськ).

Підрядник ремонтує шість ділянок траси загальною довжиною понад 100 кілометрів. Вартість ремонту становить 849,4 млн. гривень (з ПДВ).