На Франківщині пішов з дому і не повернувся психічнохворий чоловік

28 жовтня о 13.50 до пожежно-рятувальної частини у смт. Богородчани надійшло звернення з відділу поліції про надання допомоги в пошуку 41-річного мешканця с. Монастирчани, який перебуває на обліку в психіатра.

Через конфлікт з сестрою, яка мешкає разом з ним, чоловік пішов з дому приблизно о 13.30 год. 27 жовтня і не повернувся. Припускають, що прикарпатець подався до лісу, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на управління ДСНС Івано-Франківської області.

Читайте також: На Прикарпатті за крадіжку пляшки віскі чоловіку загрожує три роки тюрми

28 жовтня о 14.30 до пошукових робіт залучено 10 працівників Богородчанського РВ УДСНС в області, 6 працівників поліції та 50 осіб місцевого населення.

Станом на 18.45 28 жовтня пошукові роботи призупинені. Пошукові групи обстежили лісовий масив у напрямку с. Маркова Богородчанського району.

Місце перебування чоловіка невідоме.