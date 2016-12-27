На Франківщині підприємство умисно не сплатило 4 мільйони податків

Прокуратура Івано-Франківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.

Як повідомив заступник прокурора області Руслан Вахітов, під час розслідування встановлено, що суб’єкт господарювання впродовж 2012-2014 років умисно ухилився від сплати 4 млн 283 тис. грн податку на прибуток, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

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Йдеться про факт ухилення від сплати податку шляхом безпідставного завищення витрат товариства, пов’язаних із придбанням шкірсировини у фіктивних суб’єктів господарювання.

Наразі директору товариства з обмеженою відповідальністю повідомлено про підозру у вчиненні вказаного правопорушення.

Досудове розслідування триває.

Довідково:

ч. 3 ст. 212 КК України , – передбачає штраф від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.