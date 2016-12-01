На Франківщині під диспансерним наглядом перебуває майже тисяча ВІЛ-інфікованих осіб

Щороку 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. На Івано-Франківщині під диспансерним наглядом на початок 2016 року перебували 892 ВІЛ-інфіковані особи, з них з діагнозом СНІД – 359.

Упродовж 2015 року уперше в житті діагноз ВІЛ-інфекція було встановлено 180 особам, що у розрахунку на 100 тис. населення нашої області склало 13 осіб, при середньому показнику по Україні – 37 осіб, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Головне управління статистики в області.

Серед ВІЛ-інфікованих – майже половина (47%) хворих на СНІД.

За дев’ять місяців поточного року взято під нагляд, з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція 127 осіб, з них 70,9% інфіковані статевим шляхом, 15% – парентеральним, зокрема унаслідок введення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом, 14,2% – діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками. Із числа ВІЛ-інфікованих 42 особи зареєстровані як хворі на СНІД. На кінець вересня 2016 року під диспансерним наглядом з діагнозом ВІЛ-інфекції перебували 948 осіб, з них з діагнозом СНІД – 377.

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Протягом останніх одинадцяти років хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту, посідає друге місце серед причин смерті у класі інфекційних та паразитарних хвороб.

Уперше смерть від СНІДу в області було зареєстровано у 2001 році (2 особи). У 2015 році від цієї недуги померли 40 осіб, з них 36 чоловіків та 4 жінки. В основному від такої недуги помирають особи у віці до 45 років.

У 2015 році найбільшу кількість померлих (26 осіб) було зафіксовано у віковій групі 35–44 роки. За дев’ять місяців 2016 року в області від хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), померло 17 осіб.

Вперше Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я. Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – звернути увагу суспільства на цю проблему.