На Франківщині під час ліквідації негоди третина снігоприбиральної техніки вийшла з ладу

Вчора в Івано-Франківську відбулося засідання оперативного штабу із забезпечення сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.
Під час засідання, зокрема, обговорено питання ліквідації наслідків снігопадів і стан готовності спеціалізованих служб, снігоприбиральної техніки та протиожеледних матеріалів для забезпечення зимового утримання доріг, пише КУРС.
За словами представників дорожніх служб області, в період негоди наслідки стихії щоденно ліквідовували від 75 до 110 одиниць техніки, проте 30% техніки зазнали поломок.
Читайте також: Чи готова Коломия до снігу: перелік техніки, якою володіють комунальні служби міста.
У свою чергу дорожнім службам доручили посилити контроль за виконанням заходів щодо забезпечення належного стану зимового утримання доріг для безперебійного руху транспортних засобів.
Нагадаємо, комунальні служби Коломиї не були готові до сильних снігопадів. У Коломиї сучасної снігоприбиральної техніки — обмаль. Попередні порівняно м’які зими заспокоювали комунальників, які не бачили особливої потреби оновлювати техніку