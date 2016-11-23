На Франківщині під час ліквідації негоди третина снігоприбиральної техніки вийшла з ладу

Вчора в Івано-Франківську відбулося засідання оперативного штабу із забезпечення сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

Під час засідання, зокрема, обговорено питання ліквідації наслідків снігопадів і стан готовності спеціалізованих служб, снігоприбиральної техніки та протиожеледних матеріалів для забезпечення зимового утримання доріг, пише КУРС.