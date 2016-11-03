На Франківщині пенсіонерка вкрала з магазину три пляшки коньяку

До Галицького відділення поліції надійшло повідомлення про крадіжку з крамниці трьох пляшок елітного алкоголю.

Правоохоронці встановили та затримали зловмисницю. Нею виявилась 63-річна пенсіонерка, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Як з’ясували поліцейські, жінка прийшла до магазину та, скориставшись тим, що за нею ніхто не спостерігає, заховала у сумку пляшку “Шабо” та покинула магазин. Пізніше, впродовж дня, вона ще двічі поверталася до цього ж магазину і таким самим способом винесла ще дві пляшки коньяку.

У скоєному жінка зізналася та розповіла правоохоронцям, що крадіжку вона вчиняла задля свого сина, щоб той мав чим відсвяткувати свої іменини.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає мінімальне покарання у вигляді штрафу, а максимальне – позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.

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