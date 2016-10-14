На Франківщині організовують 5-денний кінофестиваль. Вхід – безкоштовний

На кінофестивалі від франківської команди “Кінороби” щодня показуватимуть одне українське кіно і кілька короткометражних стрічок.

Кінофестиваль у соцмережі анонсував представник “Кіноробів” Сергій Караванець, повідомляє КУРС.

“Великої радості новина. Поки це тізер, та все ж ми привідкриємо завісу – в листопаді наша команда Кінороби організує у Франківську 5-денний кінофестиваль, де будуть продемонстровані 5 українських стрічок.

Тобто в день ми показуватимемо по одній “нашій” якісній кінокартині і серію короткометражок.

Подія безкоштовна для глядачів, бо нам важливо, шоб вхідний бар’єр був мінімальний – просто перемістити свою п’яту точку в зал.

Подія відбуватиметься в приміщенні партнерів Міні-кінофестивалю “Люм’єр”, “Гранд Кафе“, – повідомив Караванець.

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