На Франківщині обмежено рух великовагового транспорту

Служба автомобільних доріг Івано-Франківської області спільно з ГУ НП обмежила рух великовагових транспортних засобів при в’їзді у Львівську область.

Таке рішення прийняте відповідно до звернення САД у Львівській області від 1 грудня “Про введення обмеження руху великовагових транспортних засобів на дорогах державного значення Львівської області”, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

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В’їзд обмежений: з боку Рогатина (дороги Н-10 Мукачево-Львів, М-12 Стрий-Знам’янка, Т-14-17 Куровичі-Рогатин) та з боку Долини (дорога Н-10 Стрий-Чернівці).